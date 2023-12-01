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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على مكة وهذه المناطق

مكة
ضباب وشبورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا.اضافة اعلان

حالة من الضباب والشبورة على مكة المكرمة

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظات "الطائف والقنفذة والليق وأضم وميسان".


شبورة ومائية وضباب على عسير

وأضاف أن الشبورة والضباب تشمل منطقة عسير، ومحافظات"النماص وبلقرن وتنومة البراك والفحمة".



حالة من الضباب على المنطقة الشرقية

وبين أنه متوقع أن تشهد منطقة المنطقة الشرقية، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات "الأحساء وبقيق والعديد والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".



ضباب على تبوك وجازان لـ 8 مساءً

واشار إلى أن منطقة تبوك تتعرض صباحًا لضباب وشبورة، مع محافظات منطقة جازان"أبو عريش والطوال أحد المسارحة والفطيحة وصامتة وصبيا وضمد".



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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