عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على مكة وهذه المناطق

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا. اضافة اعلان





حالة من الضباب والشبورة على مكة المكرمة



شبورة ومائية وضباب على عسير



حالة من الضباب على المنطقة الشرقية



ضباب على تبوك وجازان لـ 8 مساءً



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظات "الطائف والقنفذة والليق وأضم وميسان".وأضاف أن الشبورة والضباب تشمل منطقة عسير، ومحافظات"النماص وبلقرن وتنومة البراك والفحمة".وبين أنه متوقع أن تشهد منطقة المنطقة الشرقية، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات "الأحساء وبقيق والعديد والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".واشار إلى أن منطقة تبوك تتعرض صباحًا لضباب وشبورة، مع محافظات منطقة جازان"أبو عريش والطوال أحد المسارحة والفطيحة وصامتة وصبيا وضمد".يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.