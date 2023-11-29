الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من ضباب على الرياض ومعظم مناطق المملكة

ضباب كثيف
ضباب كثيف على معظم مناطق المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.اضافة اعلان

سحب رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة قد يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

تكوّن الضباب على 9 مناطق

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، وأجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضا

أتربة على أجزاء من الشرقية
6:23 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أتربة ورياح شديدة على أجزاء من الشرقية حتى هذه الساعة

WhatsApp Image 2023-11-29 at 1.37.28 AM
3:00 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد إدانته بالتحرش بمواطنة .. عقوبة موجعة لسائق باكستاني

التطعيم ضد الأنفلونزا
2:02 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

حملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في الرياض

مواقيت الصلاة
1:01 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الأربعاء 15 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

اقرأ أيضا

لماذا تعد هذه السنة ربيعية على كثير من مناطق المملكة؟

"الشؤون البلدية" تكشف عن شرط للحصول على شهادة امتثال المباني

عاجل.. أهم 10.. إكسبو 2030 بالمملكة والداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطنين أحدهما قتل أخاه

لحملة الثانوية في مختلف مناطق المملكة.. الشؤون الإسلامية تطلب أئمة ومؤذنين

ولي العهد يستقبل الرئيس البرازيلي في قصر اليمامة بالرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 3 9:24 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع" أمطارًا وسيولاً على الرياض ومعظم المناطق

أمطار المملكة 9 7:11 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق

أمطار المملكة 7:17 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وجريان سيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة

أمطار غزيرة وسيول 7:25 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

منها الرياض ومكة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على معظم مناطق المملكة

اقرأ أيضا

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
8:08 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "سجن وغرامة وتشهير".. الأمن العام يحذر من هذه المخالفة

خادم الحرمين وولي العهد
7:52 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

ولي العهد يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض

وزارة الداخلية
7:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في عبدالله الدوسري (تفاصيل)

برنامج ريف - ريف
7:02 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

هل محافظة وادي الدواسر مشمولة بدعم برنامج ريف؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضباب كثيف
7:23 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من ضباب على الرياض ومعظم مناطق المملكة

حساب المواطن
6:56 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. زوجي متزوج بأخرى ولا يصرف إلا عليها كيف أستفيد من حساب المواطن؟

أتربة على أجزاء من الشرقية
6:23 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أتربة ورياح شديدة على أجزاء من الشرقية حتى هذه الساعة

البضائع المحجوزة
5:19 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط التصرف بالبضائع المحجوزة وقواعد البيع في "المزاد العلني"

مقاعد من جلود نباتية
4:17 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

"السيارة النباتية".. مفهوم جديد في عالم السيارات الكهربائية المتميزة

WhatsApp Image 2023-11-29 at 1.37.28 AM
3:00 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد إدانته بالتحرش بمواطنة .. عقوبة موجعة لسائق باكستاني