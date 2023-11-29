عاجل.. "الأرصاد" يحذر من ضباب على الرياض ومعظم مناطق المملكة

أ أ
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.
سحب رعدية ورياح نشطة على 3 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة قد يتخللها سحب رعدية
مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.
تكوّن الضباب على 9 مناطقفي حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك
المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، وأجزاء
من منطقتي الرياض، والشرقية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار
التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية
غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على
الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين
مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.