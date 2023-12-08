عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب بهذه المناطق لـ 9 صباحًا

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على عدد من
مناطق المملكة، حتى الساعة التاسعة صباحًا.
حالة
من الضباب والشبورة على مكة المكرمةوأوضح
أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظة
"الطائف".
شبورة
ومائية وضباب على عسيروأضاف
أن الشبورة والضباب تشمل منطقة عسير ومحافظات"أبها وأحد رفيدة النماص وبلقرن
وتنومة وسراة عبيدة".
حالة
من الضباب على المنطقة الشرقيةوبين
أنه متوقع أن تشهد منطقة المنطقة الشرقية، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات
"الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".
أمطار
رعدية وسيول ورياح نشطةيأتي
هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان
السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق
المفتوحة والطرق السريعة.
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