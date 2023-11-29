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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وأتربة مثارة بمكة والرياض وهذه المناطق

امطار - سحب رعدية - رياح وامطار
أمطار ورياح
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من أمطار خفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتى مكة المكرمة والرياض.

 

أمطار وأتربة مثارة على مكة والرياض وهذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل"طريف وعرعر".
2 - منطقة الرياض وتشمل "الأفلاج الرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر".
3 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل"الرايس وينبع والحناكية والمهد".
4 – منطقة مكة المكرمة وتشمل"العرضيات والقنفذة والخرمة والمويه وتربة ورنيه".
5 - منطقة الجوف وتشمل "القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل".
6 - المنطقة الشرقية وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة". 
7 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
8 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.


رياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد إنخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل وجازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. 


الأتربة المثارة تستمر حتى الثامنة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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