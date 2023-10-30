الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

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عاجل.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة ومعظم المناطق

أمطار المملكة
هطول الأمطار وجريان السيول على معظم مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول على 10 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم، والجوف.

أمطار رعدية ورياح نشطة على الرياض والشمالية

في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، والحدود الشمالية.

تشكّل الضباب على 6 مناطق

كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم /ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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