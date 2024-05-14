عاجل.. "الأرصاد": أمطار وسيول وبرد على مكة والرياض وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.





أمطار وسيول وبرد على 6 مناطق







حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر



وأضاف "الأرصاد" أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.





حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.





6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.