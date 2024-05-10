الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

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عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على 9 مناطق من بينها مكة والرياض اليوم

أمطار رعدية
أمطار - أرشيفية
أ أ
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 توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، عسير، جازان ، الباحة.اضافة اعلان
وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

حركة الرياح على البحر الأحمر 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف.
مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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الجمعة 2 ذو القعدة .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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