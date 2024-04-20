عاجل.. "الأحوال المدنية": 5 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة.

وقال حساب العناية بالعملاء، على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إنه لا توجد قائمة أسماء محددة، إنما هناك معايير لاختيار الأسماء".





5 ضوابط لتسجيل الأسماء



وحددت الأحوال المدنية، عبر إنفوجراف، 5 ضوابط لتسجيل الأسماء، وجاءت كالتالي:1 - يمنع تسجيل الاسم بالألقاب، مثل: "السيد".2 - يسمح تسجيل الأسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة بالمجتمع، مثل: (الوليد، العنود).3 - لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: "قمر الزمان".4 - لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: "المعروف بكذا".5 - يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: "عبد الرسول".