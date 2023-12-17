عاجل.. الأحد 4 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 17 ديسمبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:57 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:21. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.



بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:10 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:31المدينة – 5:36الرياض – 5:08○ موعد أذان الظهرمكة – 12:17المدينة – 12:18الرياض – 11:50○ موعد أذان العصرمكة – 3:21المدينة – 3:17الرياض – 2:48○ موعد أذان المغربمكة – 5:42المدينة – 5:37الرياض – 5:08○ موعد أذان العشاءمكة – 7:12المدينة – 7:07الرياض – 6:38