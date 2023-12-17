عاجل.. الأحد 4 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 17 ديسمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:57 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:21.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:10 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:31
المدينة – 5:36
الرياض – 5:08
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:17
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:21
المدينة – 3:17
الرياض – 2:48
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:42
المدينة – 5:37
الرياض – 5:08
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:12
المدينة – 7:07
الرياض – 6:38