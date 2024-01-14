عاجل.. الأحد 2 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 2 رجب 1445 هجرية، الموافق 14 يناير 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الأحد 2 رجب 1445هـ
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:38.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:29 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 2 رجب 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:45
الرياض – 5:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:30
المدينة – 12:31
الرياض – 12:03
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:37
المدينة – 3:33
الرياض – 3:05
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:59
المدينة – 5:54
الرياض – 5:25
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:29
المدينة – 7:24
الرياض – 6:55