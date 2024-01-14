عاجل.. الأحد 2 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 2 رجب 1445 هجرية، الموافق 14 يناير 2024م.

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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 2 رجب 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:38.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:29 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 2 رجب 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:41المدينة – 5:45الرياض – 5:17○ موعد أذان الظهرمكة – 12:30المدينة – 12:31الرياض – 12:03○ موعد أذان العصرمكة – 3:37المدينة – 3:33الرياض – 3:05○ موعد أذان المغربمكة – 5:59المدينة – 5:54الرياض – 5:25○ موعد أذان العشاءمكة – 7:29المدينة – 7:24الرياض – 6:55