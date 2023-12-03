عاجل.. الأحد 19 جمادى الأولى.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في الدمام

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 19 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 3 ديسمبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:48 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:17. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.



بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:45 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:07 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 19 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأحد 19 جمادى الأولى الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:23المدينة – 5:28الرياض – 5:00○ موعد أذان الظهرمكة – 12:11المدينة – 12:12الرياض – 11:43○ موعد أذان العصرمكة – 3:17المدينة – 3:13الرياض – 2:44○ موعد أذان المغربمكة – 5:38المدينة – 5:33الرياض – 5:04○ موعد أذان العشاءمكة – 7:08المدينة – 7:03الرياض – 6:34