الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

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عاجل.. الأحد 16 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 16 رجب 1445 هجرية، الموافق 28 يناير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 16 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:49.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:40 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 16 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:45
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:34
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:45
المدينة – 3:42
الرياض – 3:14
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:08
المدينة – 6:04
الرياض – 5:36
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:38
المدينة – 7:34
الرياض – 7:06


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