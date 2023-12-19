عاجل.. اقتحم مزرعته وهو آمن مطمئن.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالقصيم

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
تفاصيل الجريمة
أقدم / يزيد بن محمد بن إبراهيم الذياب - سعودي الجنسية -، على قتل / علي بن عبدالله بن محمد الذياب - سعودي الجنسية - ، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أثناء استلقائه في إحدى غرف مزرعتهم، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما، وتعاطي الحشيش المخدر وقيادة السيارة تحت تأثير المسكر.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته حيث قتله في مزرعتهم وهو آمن مطمئن، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلةً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
تنفيذ حكم الشرع
وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / يزيد بن محمد بن إبراهيم الذياب - سعودي الجنسية -، يوم الثلاثاء 06 / 06 / 1445هـ الموافق 19 / 12 / 2023م بمنطقة القصيم.
تحذير الداخلية
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
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