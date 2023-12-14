عاجل.. اعتماد الدوام الرسمي في نظام "حضوري" لموظفي إدارات التعليم

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أعلنت وزارة التعليم، أنها ستبدأ تنفيذ نظام حضوري لجميع موظفيها في إدارات التعليم بالمملكة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تعليق استخدام أي وسائل أخرى لتسجيل الحضور والانصراف اعتبارًا من تاريخ تفعيل النظام الجديد. اضافة اعلان

وسيتم تفعيل الدوام الرسمي في النظام من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2:30 مساءً، وفقًا للوزارة.

وكانت الوزارة أعلنت في فبراير الماضي عن عزمها تطبيق المرحلة الثانية من نظام الحضور والانصراف الإلكتروني عبر تطبيق "حضوري" في إدارات التعليم، بعد أن تمت تجربته في الوزارة في المرحلة الأولى.

ودعت إدارات التعليم الموظفين والموظفات، حينها، إلى سرعة إنشاء بريد وزاري تمهيداً لبدء تطبيق النظام الجديد في المرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية.





نظام حضوري



طريقة تحميل واستخدام نظام حضوري

