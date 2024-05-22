عاجل.. اعترض على مخالفة مركبة لا يملكها وتم الرفض.. "المرور" يرد

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أصدرت الإدارة العامة
للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن الاعتراض على المخالفات غير الصحيحة.
اعترض على مخالفة مركبة لا يملكها وتم الرفض.. لماذا؟وردت على حسابها في منصة
إكس على سؤال يقول:" تقدمت باعتراض على مخالفة غير صحيحة ومسجلة
على مركبتي من نوع اوبترا سيدان، وتم التوضيح أن السيارة التي تخصني سيدان ولكن تم
رفض الاعتراض".
@Absher تحية طيبة تقدمت باعتراض على مخالفة غير صحيحة ومسجلة على مركبتي من نوع اوبترا سدان وتم التوضيح ان السيارة التي تخصني سيدان ولكن تم رفض الاعتراض علماً بان السيارة المخالفة هي من نوع سييرا— Bu shaikhah (@fas_ram) May 21, 2024
وأوضحت أن المتضرر عليه أن يتفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.