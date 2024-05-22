الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. اعترض على مخالفة مركبة لا يملكها وتم الرفض.. "المرور" يرد

المرور
المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن الاعتراض على المخالفات غير الصحيحة.

اعترض على مخالفة مركبة لا يملكها وتم الرفض.. لماذا؟اضافة اعلان

وردت على حسابها في منصة إكس على سؤال يقول:" تقدمت باعتراض على مخالفة غير صحيحة ومسجلة على مركبتي من نوع اوبترا سيدان، وتم التوضيح أن السيارة التي تخصني سيدان ولكن تم رفض الاعتراض".

وأوضحت أن المتضرر عليه أن يتفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.


إصدار لوحات جديدة

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، إمكانية إصدار لوحات جديدة لسيارة منتهية الرخصة ولوحاتها مفقودة، من خلال بوابة أبشر بعد سداد الرسوم.

إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها

كما كشفت الإدارة عن طريقة استرداد قائد السيارة مبلغ المخالفات المرورية بعد قبول الاعتراض عليها، بأنه يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آليًا بعد صدور قرار الهيئة المرورية.

اقرأ أيضا

إلغاء حظر بيع وثائق التأمين من خلال المواقع الإلكترونية

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر تعديلات تنظيم العمل المرن

نجا بأعجوبة.. شاهد ماذا فعلت السيول القوية بسيارة وقائدها في عسير؟

تراجع أسعار النفط وسط توقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

عاجل.. "الأرصاد": أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على جازان وعسير وهذه المناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

56غ56غ 11:02 ص الأحد، 05 مايو 2024

شاهد ماذا فعل قائدو المركبات بعد مغادرة رجل المرور في الرياض؟ (فيديو)

GMp-K_RXkAAaVzb 6:40 م الجمعة، 03 مايو 2024

تحذير لـ"المرور" من خطورة ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة

المرور السعودي 3:58 م الخميس، 02 مايو 2024

هل يمكن نقل المركبة في حال وجود مخالفات على المالك والاستمارة منتهية؟

المرور السعودي 10:01 ص الأربعاء، 01 مايو 2024

لدي مخالفة قبل تاريخ ٩ شوال لم يشملها تخفيض ٥٠٪ مالسبب؟.. توضيح من المرور