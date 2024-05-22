عاجل.. اعترض على مخالفة مركبة لا يملكها وتم الرفض.. "المرور" يرد

أ أ

أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن الاعتراض على المخالفات غير الصحيحة.





اعترض على مخالفة مركبة لا يملكها وتم الرفض.. لماذا؟



@Absher تحية طيبة تقدمت باعتراض على مخالفة غير صحيحة ومسجلة على مركبتي من نوع اوبترا سدان وتم التوضيح ان السيارة التي تخصني سيدان ولكن تم رفض الاعتراض علماً بان السيارة المخالفة هي من نوع سييرا May 21, 2024

إصدار لوحات جديدة



إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها



وردت على حسابها في منصة إكس على سؤال يقول:" تقدمت باعتراض على مخالفة غير صحيحة ومسجلة على مركبتي من نوع اوبترا سيدان، وتم التوضيح أن السيارة التي تخصني سيدان ولكن تم رفض الاعتراض".وأوضحت أن المتضرر عليه أن يتفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، إمكانية إصدار لوحات جديدة لسيارة منتهية الرخصة ولوحاتها مفقودة، من خلال بوابة أبشر بعد سداد الرسوم.كما كشفت الإدارة عن طريقة استرداد قائد السيارة مبلغ المخالفات المرورية بعد قبول الاعتراض عليها، بأنه يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آليًا بعد صدور قرار الهيئة المرورية.