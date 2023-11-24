عاجل.. اعتبارًا من الأحد.. بداية التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

حددت إدارات التعليم في العديد من محافظات ومناطق المملكة، بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ورياض الأطفال التابعة لها.
وسيتم تطبيق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد 12 /5/ 1445هـ، الموافق 2023/11/23، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.
وتختلف مواقيت الاصطفاف في الطابور الصباحي وبدء موعد الحصة الأولى، تبعًا لما تقرره كل إدارة تعليمية.
تعليم جدةبداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا
تعليم الشرقيةبداية الحصة الأولى 7:30
تعليم تبوكبداية الحصة الأولى 8 صباحًا
تعليم حائلبداية الحصة الأولى 7:45 صباحًا
تعليم صبيابداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا
تعليم العلابداية الحصة الأولى 8 صباحًا
تعليم الزلفيبداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا
تعليم الغاطبداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا
الفصل الدراسي الثاني
مواعيد الدراسة في رمضانويلغى الاصطفاف الصباحي في معظم الأحيان خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف التعب والإرهاق عن الطلاب والمعلمين.
وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، وفي مدارس أخرى في تمام الساعة 10:00 صباحًا.
وشهر رمضان سيبدأ على الأرجح في 11 من شهر مارس، وينتهي في 9 من شهر إبريل.
وتتراوح عدد ساعات الدوام ما بين 3 ساعات ونصف لمرحلة رياض الأطفال و4 ساعات لطلاب المرحلة المتوسطة و4 ساعات ونصف لطلاب المرحلة الثانوية.