عاجل.. اعتبارًا من الأحد.. بداية التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

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حددت إدارات التعليم في العديد من محافظات ومناطق المملكة، بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ورياض الأطفال التابعة لها. اضافة اعلان

وسيتم تطبيق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد 12 /5/ 1445هـ، الموافق 2023/11/23، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وتختلف مواقيت الاصطفاف في الطابور الصباحي وبدء موعد الحصة الأولى، تبعًا لما تقرره كل إدارة تعليمية.





تعليم جدة



تعليم الشرقية



تعليم تبوك



تعليم حائل



تعليم صبيا



تعليم العلا



تعليم الزلفي



تعليم الغاط



الفصل الدراسي الثاني



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

مواعيد الدراسة في رمضان



بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًابداية الحصة الأولى 7:30بداية الحصة الأولى 8 صباحًابداية الحصة الأولى 7:45 صباحًابداية الحصة الأولى 7:30 صباحًابداية الحصة الأولى 8 صباحًابداية الحصة الأولى 7:30 صباحًابداية الحصة الأولى 7:30 صباحًاويلغى الاصطفاف الصباحي في معظم الأحيان خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف التعب والإرهاق عن الطلاب والمعلمين.وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، وفي مدارس أخرى في تمام الساعة 10:00 صباحًا.وشهر رمضان سيبدأ على الأرجح في 11 من شهر مارس، وينتهي في 9 من شهر إبريل.وتتراوح عدد ساعات الدوام ما بين 3 ساعات ونصف لمرحلة رياض الأطفال و4 ساعات لطلاب المرحلة المتوسطة و4 ساعات ونصف لطلاب المرحلة الثانوية.