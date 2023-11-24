السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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عاجل.. اعتبارًا من الأحد.. بداية التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

التنمر في المدارس
تطبيق الدوام الشتوي بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني
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حددت إدارات التعليم في العديد من محافظات ومناطق المملكة، بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ورياض الأطفال التابعة لها.اضافة اعلان
وسيتم تطبيق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد 12 /5/ 1445هـ، الموافق 2023/11/23، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.
وتختلف مواقيت الاصطفاف في الطابور الصباحي وبدء موعد الحصة الأولى، تبعًا لما تقرره كل إدارة تعليمية.

تعليم جدة

بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا 

تعليم الشرقية

بداية الحصة الأولى 7:30 

تعليم تبوك

بداية الحصة الأولى 8 صباحًا 

تعليم حائل

بداية الحصة الأولى 7:45 صباحًا 

تعليم صبيا

بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا 

تعليم العلا

بداية الحصة الأولى 8 صباحًا 

تعليم الزلفي

بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا 

تعليم الغاط

بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا

الفصل الدراسي الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

مواعيد الدراسة في رمضان

ويلغى الاصطفاف الصباحي في معظم الأحيان خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف التعب والإرهاق عن الطلاب والمعلمين.
وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، وفي مدارس أخرى في تمام الساعة 10:00 صباحًا. 
وشهر رمضان سيبدأ على الأرجح في 11 من شهر مارس، وينتهي في 9 من شهر إبريل.
وتتراوح عدد ساعات الدوام ما بين 3 ساعات ونصف لمرحلة رياض الأطفال و4 ساعات لطلاب المرحلة المتوسطة و4 ساعات ونصف لطلاب المرحلة الثانوية.

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