الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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عاجل.. ارتفاع متوسط سعر متر الأراضي السكنية في حي النور بالدمام

أراضي سكنية
اراضي سكنية
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سجلت أسعار الأراضي السكنية في "حي النور" بالدمام في المنطقة الشرقية، ارتفاعاً بمتوسط سعر المتر .

وارتفع سعر المتر بنسبة تجاوزت 22% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، وفقا لتقرير نشرته الإخبارية.

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في سياق متصل، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن نظام الحجز الإلكتروني موحد، ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، ويتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.

شراء حجوزات الخيارات السكنية مخالف للأنظمة

وحذرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "إكس" أن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار.

بشرى للمواطنين.. حلول سكنية عديدة في 2024

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، أمس، أن الوزارة تعمل على تحقيق مزيد من المخرجات تحت رؤية المملكة 2030 خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المتحدث، أن أكثر من مليون ونصف أسرة سعودية استفادت من الحلول السكنية التي توفرها الوزارة عبر برنامج سكني وتحت مظلة الإسكان.

توفير وحدات سكنية جاهزة ووحدات تحت الإنشاء

وأشار إلى تنوع هذه الحلول السكنية التي شملت إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالتعاون مع المطورين العقاريين وتحت إشراف الشركة الوطنية للإسكان.
علاو على إمكانية البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وأيضًا الحصول على الأرض المجانية التي نوفرها لأهالينا في هذه المناطق.

رفع نسبة التملك السكني إلى 65%

ولفت المتحدث إلى أن الوزارة تخطط لرفع نسبة التملك السكني إلى 65% في عام 2025 والوصول بها إلى 70% في عام 2023.
وفيما يتعلق بتعزيز المعروض العقاري، أوضح السويلم أنه تم طرح أكثر من 160 ألف وحدة سكنية، ما بين الشقق والفلل بأسعار تبدأ م 105 آلاف أسرة تستفيد من جميع الحلول السكنية في 2024

100 ألف أسرة استفادت من الإسكان في 2023

وبين أنه في عام 2023 استفادت 100 ألف أسرة من مشاريع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن المستهدف في عام 2024 أن تستفيد 105 آلاف أسرة من جميع الحلول والخيارات.

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