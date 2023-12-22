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عاجل.. احذر الرتويت للأخبار غير الصحيحة: "جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة" (فيديو)

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حذر المحامي، مشعل الرشدان، من أن إعادة النشر و"الرتويت" للشائعات والمعلومات الخاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تلك التي مصدرها إخباري، يتم محاسبة الشخص والصحيفة عليه حتى وإن كانت مرخصة وموثوقة.اضافة اعلان
وأضاف في مقابلة مع فضائية "روتانا خليجية": "أنت محاسب لأنك كمتعلم يجب أن تسأل نفسك: هل هذا الخبر لائق للنشر؟ هل يؤثر في المجتمع؟ هل يؤثر في عائلات؟ هل يؤثر في أسر؟ هل يؤثر في قبائل؟ وهنا يكون مدى الخطر".


وأشار المحامي الرشدان إلى أن المسؤولية الجنائية للشائعات تقع، سواء كان مروجها بالغًا أو قاصرًا.
وتابع: "في حال كان مروج الشائعة قاصرًا يتم سؤاله هل تم تحريضه من والده؟ بمعنى أصح سيحاسب كل من أرسل.. قاصرًا أم لا، وسيُحدد في النيابة العامة مدى مسؤوليته".



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