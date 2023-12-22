عاجل.. احذر الرتويت للأخبار غير الصحيحة: "جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة" (فيديو)

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حذر المحامي، مشعل الرشدان، من أن إعادة النشر و"الرتويت" للشائعات والمعلومات الخاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تلك التي مصدرها إخباري، يتم محاسبة الشخص والصحيفة عليه حتى وإن كانت مرخصة وموثوقة. اضافة اعلان

وأضاف في مقابلة مع فضائية "روتانا خليجية": "أنت محاسب لأنك كمتعلم يجب أن تسأل نفسك: هل هذا الخبر لائق للنشر؟ هل يؤثر في المجتمع؟ هل يؤثر في عائلات؟ هل يؤثر في أسر؟ هل يؤثر في قبائل؟ وهنا يكون مدى الخطر".





المحامي مشعل الرشدان: إعادة نشر خبر غير صحيح يعتبر جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة #روتانا_خليجية pic.twitter.com/H3GLu38C6w @jalmuayqil #برنامج_ياهلا احذر قبل الرتويت..المحامي مشعل الرشدان: إعادة نشر خبر غير صحيح يعتبر جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة @LawyerMeshal999 December 21, 2023

وأشار المحامي الرشدان إلى أن المسؤولية الجنائية للشائعات تقع، سواء كان مروجها بالغًا أو قاصرًا.وتابع: "في حال كان مروج الشائعة قاصرًا يتم سؤاله هل تم تحريضه من والده؟ بمعنى أصح سيحاسب كل من أرسل.. قاصرًا أم لا، وسيُحدد في النيابة العامة مدى مسؤوليته".