الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إيداع المعاشات لمستفيدي التأمينات اليوم

الراتب - ريال 0 عملة
راتب التأمينات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف المعاشات لشهر ديسمبر، اليوم الاثنين، لعملاء نظام التأمينات.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال عدم استلام المعاش يمكنك التواصل معنا عبر الرابط التالي ( من هنا)".


وتصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي، وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.
في حين يتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق صرف التأمينات الاجتماعية

يشترط للتقدم بطلب الحصول على استحقاق التأمينات الاجتماعية:
-على المتقدم لا يتعدى عمره عن 60 عامًا.
-عدم ممارسة أي عمل يخضع لنظام العمل.
-يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات لا تقل عن 120 شهرًا.
-إذا كان المتقدم بلغ 60 عامًا، يمكن إضافة مدة تكميلية حتي 120 شهرًا


الاستعلام عن معاش التأمينات 

فيما يلي خطوات الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية:
-ادخل الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
-قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
-انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.
-قم بالنقر على اختيار الاستعلام عن راتب التقاعد.
-أدخل رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.
- ستظهر لك التفاصيل المتعلقة بالراتب.


أفراد عائلة المتوفى المستحقين للمعاش لعملاء نظام التأمينات

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن أفراد عائلة المتوفى المستحقين للمعاش لعملاء نظام التأمينات، هم: 
- أرملة أو أرامل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزا حكما إذا تجاوز الـ60 من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
- أب وأم المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.
- جد وجدة المشترك المتوفي اللذان كانا تحت إعانته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.
- إخوة وأخوات المشترك المتوفي الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
- أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال سعودي، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.
- بنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهم حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال.

اقرأ أيضا

في أولى جلسات العام الجديد.. تفاصيل قرارات وتوصيات مجلس الشورى

عاجل.. "نزاهة": التحقيق مع أكثر من 200 متهم وإيقاف 141 مشتبهًا خلال ديسمبر

طقس يناير.. "الحصيني" يتوقع حالة مطرية مع هطل ثلجي على شمال المملكة

عاجل.. توقعات طقس اليوم: أمطار وضباب على الرياض والشرقية ومعظم المناطق

عاجل.. "العمالية" تنصف مفصولًا تعسفيًا بـ285 ألف ريال وتعويض مقيم بهذا المبلغ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:04 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. الخطاب الملكي السنوي وأمطار وسيول على الرياض و10 مناطق وتعويض التأمينات

أهم 10 10:23 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية وحصول المطلقة على حساب المواطن

اقرأ أيضا

وزارة الصحة السعودية
2:43 ص الإثنين، 01 يناير 2024

الصحة ترصد 176طبيباً مخالفاً في القطاع الخاص و30 منشأة مخالفة

WhatsApp Image 2024-01-01 at 1.33.14 AM
2:36 ص الإثنين، 01 يناير 2024

إنقاذ 3 أشخاص بعد سقوط واجهة مبنى عليهم بحي الصحافة في الرياض

المؤسسة العامة للتأمينات
2:08 ص الإثنين، 01 يناير 2024

كم يلزم من سنوات الخدمة للحصول على التأمين التقاعدي؟

أمطار المملكة
2:07 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
11:03 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. إيداع المعاشات لمستفيدي التأمينات اليوم

رابت - الراتب - ريال -
10:03 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. إيداع الضمان الاجتماعي لشهر يناير اليوم

أهم 10
9:43 ص الإثنين، 01 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف في "أرامكو" للخريجين والجديد حول مصير حساب المواطن

حساب المواطن
9:04 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أحدث رد من البرنامج.. هل حساب المواطن توقف أم لازال مستمرًا؟

ارامكو السعودية
9:00 ص الإثنين، 01 يناير 2024

بشرى للخريجين.. "أرامكو" تفتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات للعام 2024

مجلس الشورى
8:23 ص الإثنين، 01 يناير 2024

في أولى جلسات العام الجديد.. تفاصيل قرارات وتوصيات مجلس الشورى