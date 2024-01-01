عاجل.. إيداع الضمان الاجتماعي لشهر يناير اليوم

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".

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يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) December 31, 2023

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم الأهلية للضمان الاجتماعي المطور



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي

