عاجل.. "إيجار" تكشف عن خدمة "تقبيل العقد".. تعرف على أبرز مزاياها

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أعلنت منصة "إيجار" إطلاق خدمة "تقبيل العقد الإيجاري"، التي تعد حلاً مبتكرًا يمكّن المستأجر من التنازل عن المدة المتبقية في عقد الإيجار إلى مستأجر آخر، دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد.





مزايا خدمة تقبيل العقد الإيجاري



خطوات خدمة تقبيل العقد الإيجاري



إقرارات ملزمة لأطراف عقد الإيجار



pic.twitter.com/zh3h116iM1 خدمة تقبيل العقد الإيجاري حل مبتكر لتيسير التعاملات وحفظ حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية https://t.co/wa4cJHns17 March 7, 2024

وكشفت "إيجار" عن مزايا الخدمة وهي:- العقد الموثق باستخدام خدمة "تقبيل العقد" سند تنفيذي،- تمكين جميع الأطراف الإيجارية من الاطلاع على حالة الطلب واتخاذ كافة الإجراءات عن طريق "إيجار".- تقليل النزاعات القضائية من خلال الإبقاء على العقود القائمة دون الحاجة إلى إنهائها أو عدم الاستفادة منها.- ووفقًا لها، فإن إجراءات توثيق العقد تتم داخل شبكة "إيجار" بين المستأجر الأساسي والمؤجر والمستأجر الجديد.وحددت منصة "إيجار" خطوات خدمة "تقبيل العقد الإيجاري"، على النحو التالي:- يمكن للمستأجر الأساسي اختيار العقد المراد تقبيله من قائمة العقود في حساب المستأجر الأساسي.- اختيار "تقبيل العقد".- وإدخال بيانات المستأجر الجديد (الهوية – تاريخ الميلاد) من قبل المستأجر الأساسي.- الاطلاع على بيانات العقد الجديد بعد عكس بيانات المستأجر الجديد آليًا من قبل النظام والإقرار بصحتها.- إرسال طلب "تقبيل العقد" إلى المؤجر.وتتضمن الخدمة:- إقرارات أطراف عقد الإيجار، بأن المعلومات الواردة في العقد المطلوب تقبيله صحيحة.- الاطلاع على تفاصيل عقد الإيجار المطلوب تقبيله، وكافة بنوده، والموافقة على الالتزام بها.- كما تتضمن الإقرار بأن المقابل المالي لتوثيق العقد في "إيجار" بعد إتمام إجراءات تقبيل العقد، وموافقة جميع الأطراف؛ غير مسترد، ويتحمل أطراف عقد الإيجار (المؤجر والمستأجر) مسؤولية المعلومات المرتبطة بهذا العقد، والتحقق من صحتها.