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عاجل.. "إيجار" تكشف عن خدمة "تقبيل العقد".. تعرف على أبرز مزاياها

خدمة تقبيل العقد الإيجاري
خدمة تقبيل العقد الإيجاري
أ أ
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أعلنت منصة "إيجار" إطلاق خدمة "تقبيل العقد الإيجاري"، التي تعد حلاً مبتكرًا يمكّن المستأجر من التنازل عن المدة المتبقية في عقد الإيجار إلى مستأجر آخر، دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد.اضافة اعلان

مزايا خدمة تقبيل العقد الإيجاري

وكشفت "إيجار" عن مزايا الخدمة وهي:
- العقد الموثق باستخدام خدمة "تقبيل العقد" سند تنفيذي، 
- تمكين جميع الأطراف الإيجارية من الاطلاع على حالة الطلب واتخاذ كافة الإجراءات عن طريق "إيجار".
- تقليل النزاعات القضائية من خلال الإبقاء على العقود القائمة دون الحاجة إلى إنهائها أو عدم الاستفادة منها.
- ووفقًا لها، فإن إجراءات توثيق العقد تتم داخل شبكة "إيجار" بين المستأجر الأساسي والمؤجر والمستأجر الجديد.

خطوات خدمة تقبيل العقد الإيجاري

وحددت منصة "إيجار" خطوات خدمة "تقبيل العقد الإيجاري"، على النحو التالي:
- يمكن للمستأجر الأساسي اختيار العقد المراد تقبيله من قائمة العقود في حساب المستأجر الأساسي.
- اختيار "تقبيل العقد".
- وإدخال بيانات المستأجر الجديد (الهوية – تاريخ الميلاد) من قبل المستأجر الأساسي.
- الاطلاع على بيانات العقد الجديد بعد عكس بيانات المستأجر الجديد آليًا من قبل النظام والإقرار بصحتها.
- إرسال طلب "تقبيل العقد" إلى المؤجر.

إقرارات ملزمة لأطراف عقد الإيجار

وتتضمن الخدمة:
- إقرارات أطراف عقد الإيجار، بأن المعلومات الواردة في العقد المطلوب تقبيله صحيحة.
- الاطلاع على تفاصيل عقد الإيجار المطلوب تقبيله، وكافة بنوده، والموافقة على الالتزام بها.
- كما تتضمن الإقرار بأن المقابل المالي لتوثيق العقد في "إيجار" بعد إتمام إجراءات تقبيل العقد، وموافقة جميع الأطراف؛ غير مسترد، ويتحمل أطراف عقد الإيجار (المؤجر والمستأجر) مسؤولية المعلومات المرتبطة بهذا العقد، والتحقق من صحتها.


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