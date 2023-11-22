عاجل.. إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي بالرياض

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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء أمس الثلاثاء، إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي.





إنقاذ شخص



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تحذير الدفاع المدني



وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في منصة إكس أن مدني الرياض أنقذ شخصًا علق في مرتفع جبلي، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة.وكان الدفاع المدني بجازان، قد أعلن أنه تمكن من تحرير يد شخص علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى، وهو بصحة جيدة.وفي وقت سابق، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية .وأصدر الدفاع المدني إنذارا باللون الأحمر محذرا من تساقط كثيف للأمطار، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.