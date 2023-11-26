عاجل.. إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي بالرياض

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تمكن الدفاع المدني بالرياض من إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي، حيث تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.





إنقاذ شخص آخر بالرياض

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تحذير الدفاع المدني

والثلاثاء الماضي باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي.وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني حينها عبر حسابها في منصة إكس أن مدني الرياض أنقذ شخصًا علق في مرتفع جبلي، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة.أيضا أعلن الدفاع المدني بجازان،أنه تمكن من تحرير يد شخص علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى، وهو بصحة جيدة.كما دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية .وأصدر الدفاع المدني إنذارا باللون الأحمر محذرا من تساقط كثيف للأمطار، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.