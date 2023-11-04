عاجل.. إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة برابغ والمرور يعاقبه

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أعلن الدفاع المدني بمحافظة رابغ إنقاذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة.

كما أوضح أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع "المرور" .

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نصيحة من المرور:



وفي وقت سابق، طالب المرور قائدي المركبات بالالتزام بعدد من التحذيرات عند هطول الأمطار:

1ـ تمهل وخفف السرعة

2ـ حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى

3ـ احرص على استخدام المساحات

4ـ استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية





القيادة على الطرق المنحدرة:

أيضا حذرت إدارة المرور، من خطورة القيادة على الطرق المنحدرة، وأكدت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة، التي تحقق الأمان وتمنح السلامة.وأشار المرور في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر" على وجود 8 خطوات لا بد من اتباعها للقيادة الآمنة في الطرق المنحدرة.8 خطوات تؤمن القيادة على الطرق المنحدرة1ـ أثناء القيادة بالطرق المنحدرة يجب اتخاذ تدابير السلامة المرورية التالية:2ـ توقف جانبا في مكان آمن حال هطول الأمطار الغزيرة ، لا يمكن معه متابعة السير،3ـ خفض السرعة كون السرعة أكثر العوامل المساعدة على الانزلاق.4ـ المحافظة على مسافة أكثر أمانا من الحالات المعتادة5ـ التأكد من سلامة المساحات والمصابيح واستعمالها بما يناسب حالة الجو6ـ تأكد من سلامة الإطارات ، فالإطارات المتآكلة أكثر عرضة للانزلاق.7ـ الإمساك بمقود السيارة بكلتا اليدين والالتزام بالمسار المحدد8ـ استعمال الغيار الثقيل.