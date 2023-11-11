السبت، 27 ربيع الثاني 1445 ، 11 نوفمبر 2023

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عاجل.. إنذار على عسير وصواعق رعدية على جازان حتى هذا الموعد

غبار- الطقس - الرياض - المملكة - الجو
طقس
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.اضافة اعلان

 وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

أمطار على جازان:


أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات ابوعريش، واحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.
 وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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