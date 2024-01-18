عاجل.. إنذار برتقالي من أمطار متوسطة على الرياض وهذه المناطق

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من أمطار متوسطة على مناطق الرياض والشرقية والقصيم.





التأثيرات المصاحبة لـ الأمطار على المناطق اضافة اعلان







المدن والمحافظات المتأثرة بالأمطار







الأمطار تستمر حتى الواحدة ظهرًا







"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



حالة مطرية ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبل



أمطار غزيرة ورياح هابطة مثيرة للأتربة



وأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتضمن رياحًا شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.وبين المركز أن هذه الحالة تكون على المناطق الآتية:- منطقة الرياض، وتشمل "الزلفى، الغاط، المجمعة، شقراء".- منطقة الشرقية، وتشمل "النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا".- منطقة القصيم، وتشمل "البدائع، الثامرية، الرس، الشماسية، العمار، الفوارة، المذنب، ضرية، عنيزة، الأسياح، البكيرية، الخبراء، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عيون الجواء".وتستمر هذه الحالة من الساعة 3 مساء الأربعاء، حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس على منطقتي الرياض والقصيم.بينما تستمر من الساعة الواحدة صباح اليوم الخميس، حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه على منطقة الشرقية.طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وأوضحت أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق مكة المكرمة ومناطق الباحة وعسير وجازان، ومنطقتي نجران، والشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.وكان مركز الأرصاد قد توقع أن تتأثر هذه المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.