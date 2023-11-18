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عاجل .. إنذار باللون الأحمر لأهالي منطقة مكة المكرمة: أمطار وبرد وسيول وصواعق رعدية

الطقس صواعق رعد أمطار
أمطار وسيول مكة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأحمر لأهالي منطقة مكة المكرمة، حيث توقع حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.

سيول وبرد وصواعق رعديةاضافة اعلان

وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على أحياء محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة.
ومن المتوقع أن تستمر الحالة، بمشيئة الله، حتى الساعة الـ 11 من مساء يوم غد الأحد.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

أمطار رعدية غزيرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.


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