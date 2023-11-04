عاجل.. إنذار أحمر وتحذير من الدفاع المدني والأرصاد على 9 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد " إنذارا أحمر" عن الحالة المناخية على عدة مناطق محذرًا من سقوط أمطار وسيول.
فيما أعادت المديرية العامة للدفاع المدني نشر الإنذارات على هذه المناطق، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.
منطقة الرياضدعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر
الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد
"إنذار أحمر" على المنطقة.
المنطقة الشرقيةدعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر
الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء منالمنطقة الشرقية ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد
"إنذار أحمر" على المنطقة.
مكة المكرمةدعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر
الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد
"إنذار أحمر" على المنطقة.
المدينة المنورةدعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر
الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة المدينة المنورة ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد
"إنذار أحمر" على المنطقة.
منطقة تبوكدعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر
الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد
"إنذار أحمر" على المنطقة.
منطقة حائلدعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر
الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة حائل ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد
"إنذار أحمر" على المنطقة.
منطقة القصيم
دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة القصيم ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.
منطقة عسير
دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة عسير ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.