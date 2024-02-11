عاجل.. إنذار أحمر من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق حتى 10 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



رياح قوية تستمر حتى العاشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الجوف وتشمل "طبرجل وسكاكا".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "العويقيلة ورفحاء".3 - منطقة حائل، وتشمل "الشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق".4 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "القيصومة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا".6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.7 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والمزاحمية وحريملاء ورماح وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم".8 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.