عاجل.. إنذار أحمر لـ2 صباحًا.. أمطار وسيول وصواعق رعدية على الرياض والشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية.
أمطار غزيرة وسيول ورياح وأتربة على هذه المناطقوأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر محذرًا
من حالة مطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية،
تشمل:
1 – منطقة الرياض ومحافظات "الدرعية والعاصمة والقويعية والدوادمي والراين وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات".
2 – المنطقة الشرقية ومحافظات "الأحساء والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وبقيق والعديد".