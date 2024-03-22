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عاجل.. إنذار أحمر لـ2 صباحًا.. أمطار وسيول وصواعق رعدية على الرياض والشرقية

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أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية.

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أمطار غزيرة وسيول ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر محذرًا من حالة مطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، تشمل:
1 – منطقة الرياض ومحافظات "الدرعية والعاصمة والقويعية والدوادمي والراين وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات".
2 – المنطقة الشرقية ومحافظات "الأحساء والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وبقيق والعديد".

أمطار وصواعق وأتربة ورياح قوية حتى الثانية صباحًا

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثانية صباحًا.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على سكان الرياض ومكة ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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