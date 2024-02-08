عاجل.. إنذار أحمر لـ11 مساءً.. أمطار ورياح وأتربة على المدينة وهذه المناطق

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار غزيرة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العهد وبدر ووادي الفرع والعيص وخيبر".2 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب وفرسان والدرب وبيش".3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "خليص والكامل والليث والقنفذة والعاصمة والعرضيات والطائف وأضم وميسان".4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.5 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.





رياح قوية وأمطار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.