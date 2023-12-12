عاجل.. إنذار أحمر على 3 مناطق والدفاع المدني يدعو للحذر

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من استمرار تكون السحب الرعدية والأمطار الغزيرة على محافظات منطقة مكة المكرمة.





أمطار غزيرة على جدة خلال ساعات:

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أمطار غزيرة وسيول على 6 مناطق

حالة مطرية خلال الـ 36 ساعة القادمة

خريطة الحالة المطرية المتوقعة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن رادار جدة أظهر تكوّن السحب الركامية الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة، رابغ وداخل البحر الأحمر بمحاذاة محافظة جدة، ولاتزال التوقعات تشير ـ بمشيئة الله ـ إلى استمرار تواجد السحب وهطول الأمطار خلال الساعات القادمة.يأتي هذا في وقت هطلت فيه الأمطار بغزارة وأدت لجريان السيول في جدة ورابغ والليث بالتزامن مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر بمنطقة مكة المكرمة.فيما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول على مكة والمدينة وعدد من مناطق المملكة.وأضاف أنه حسب النماذج العددية للطقس فإنه من المتوقع ان شاء الله، خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم الثلائاء و حتى صباح غد الأربعاء، تساقط أمطار من متوسطة الى غزيرة وحبات برد وجريان اودية على سواحل تبوك "ضبا وأملج والوجه"، وسواحل المدينة حتى ينبع، وشمال سواحل مكة حتى رابغ بالدرجة الأولى.وبين أنه يلي ذلك كدرجة ثانية أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية، يليها كدرجة ثالثة شرق جدة حتى مكة وجنوبها.ولفت إلى أنه من المتوفع ان تشمل الامطار وهي من خفيفة الى متوسطة باقي منطقتي مكة والمدينة وسواحل الباحة عسير وأجزاء من منطقتي حائل والقصيم وأقصى غرب وشمال غرب منطقة الرياض.