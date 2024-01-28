عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار وشبورة مائية وسحب رعدية

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تشهد محافظات المنطقة الشرقية تقلبات جوية وتكون للسحب الرعدية مصحوبة برياح سطحية شمالية شمالية غربية ورطوبة تصل إلى 47% تستمر خلال الأيام القادمة.





توضيح من "الوطني للأرصاد" بشأن حالة الطقس في المنطقة الشرقية:



السحب الرعدية



إنذار على منطقة الباحة:



إنذار على الحدود الشمالية:



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وأوضح المركز الوطني للأرصاد بأنه متوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع تكون للضباب اليوم وغداً.أشار إلى أن معظم مناطق المملكة تشهد طقس بارد وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز) .وأصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأصفر على منطقة الباحة، محذرا من شبورة مائية يصاحبها تدني في مدى الرؤية الأفقية.كما أصدر "الوطني للأرصاد" إنذارا باللون الأصفر على منطقة الحدود الشمالية تشمل حزم الجلاميد وطريف.وقال إنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية.









