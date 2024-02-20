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عاجل.. "إنجاد" يُعلن العثور على مفقود حائل.. ماذا عن صحته؟

فريق إنجاد
فرق إنجاد
أ أ
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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على مفقود حائل.
وكان الفريق، أعلن صباح اليوم عن تلقيه بلاغًا مفقودين بالقرب جبة بمنطقة حائل، وأنه أنه بدأ في إرسال عدد من أفراد الفريق للبحث عن المفقود وحتى يتم العثور عليه وتحديد موقعه.اضافة اعلان


وبين أن المفقودين يستقلون مركبة من نوع "مركبة من نوع هايلوكس ، م:1996، اللون: أبيض".

"إنجاد" يُعلن العثور على مفقود حائل

وأكد على حسابه في منصة "إكس"، أن فارس فارس الفريق محمد بن حبيب الشمري، عثرعلى مفقود جبه وهو بصحة طيبة ولله الحمد، متقدمًا بالشكر الجزيل للأعضاء المشاركين، كتب الله أجرهم، وجزاهم خير الجزاء.

عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع

كما أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقتها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 970 بلاغ في عدة أماكن.


وقالت المنصة أيضًا إنها تلقت 11  بلاغًا عن أشخاص مفقودين، و969 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال نفس الفترة.


يذكر أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد "إنجاد"، ومعتمد لدى الدفاع المدني، أنه تلقى عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.

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