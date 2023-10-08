الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إعلان نتائج الأهلية للدفعة 71 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
أ أ
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أعلن حساب المواطن، نتائج أهلية الدفعة 71 –  (شهر أكتوبر 2023).

 وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).اضافة اعلان

استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن

وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق اليوم، قرارًا باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

 



وتضمن القرار استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن، واستمرار الدعم المالي الإضافي للمستفيدي لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 71 (شهر أكتوبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIocz6 pic.twitter.com/aXTudwSICU

— حساب المواطن (@citizenaccount) October 8, 2023 ">https://admin.twasul.info/news/%3Cblockquote%20class=%22twitter-tweet%22%3E%3Cp%20lang=%22ar%22%20dir=%22rtl%22%3E%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%2071%20(%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%202023)%D8%8C%20%D9%88%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A:%3Ca%20href=%22https://t.co/bEbxEIocz6%22%3Ehttps://t.co/bEbxEIocz6%3C/a%3E%20%3Ca%20href=%22https://t.co/aXTudwSICU%22%3Epic.twitter.com/aXTudwSICU%3C/a%3E%3C/p%3E—%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%20(@citizenaccount)%20%3Ca%20href=%22https://twitter.com/citizenaccount/status/1711005212503167052?ref_src=twsrc%5Etfw%22%3EOctober%208,%202023%3C/a%3E%3C/blockquote%3E%20%3Cscript%20async%20src=%22https://platform.twitter.com/widgets.js%22%20charset=%22utf-8%22%3E%3C/script%3E

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