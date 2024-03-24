عاجل.. إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية في هذا الموعد

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سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م.

وتبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشحيهم عليها.





موعد إعلان النتائج النهائية للوظائف التعليمية



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