الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

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عاجل.. إعادة فتح طريق الهداء في كلا الاتجاهين

امن الطرق
أمن الطرق
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أعلن "أمن الطرق" أنه تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار وارتفاع الضباب ووضوح الرؤية متمنيا السلامة للجميع.

المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخليةاضافة اعلان



وقبل ساعات قرر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، غلق مؤقت لطريق "الهدا" احترازيا بالاتجاهين نتيجة لهطول الأمطار.

إنذار أحمر من المركز الوطني



في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر. 

وتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى العاشرة مساءً.

وبحسب المركز تشمل المناطق المتأثرة كل من  رابغ، وبحرة، والجموم، وتربة، ورنية، الخرمة، والمويه، ويستمر الإنذار حتى الساعة 11 م



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