عاجل.. إحباط محاولة لمغادرة المملكة بطريقة غير مشروعة في مطار الملك خالد بالرياض

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ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا لمحاولته مغادرة المملكة بطريقة غير مشروعة.
اتخاذ الإجراءات النظامية
وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
في وقت سابق، ضبطت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مسافرَين من الجنسية الأفغانية قدما إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جوازي سفرهما.
وأوضحت الجوازات في بيان على منصة "إكس"، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
واقعة سابقة:
كما ألقت جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي القبض على مسافر لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.
جنسية المسافر:
وأوضحت في بيان أن المسافر من الجنسية الباكستانية وكان قادما إلى المملكة بغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.
وأضافت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض تضبط مسافرًا لمحاولته مغادرة المملكة بطريقة غير مشروعة. pic.twitter.com/HVkLFOQMaT— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) December 18, 2023
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