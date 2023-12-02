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عاجل .. أول فيديو يوثق لحظة وقوع حادث حافلة الجبيل المدرسية ووفاة 4 طالبات

الحادث
الحادث
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثقته كاميرا المراقبة المثبتة في حافلة النقل المدرسي التي اصطدمت بها مركبة طالبات الجبيل، والذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.
 وكشف المقطع عن قيام الشاب الذي يقود المركبة المقلة للطالبات بقطع الإشارة، وبالتالي الاصطدام بالحافلة.

وفاة 4 طالبات

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وكانت توفيت 4 طالبات إثر حادث مروري مروع، وقع ظهر (الأربعاء) في أحد تقاطعات الإشارات الضوئية بالقرب من حي المطرفية بالجبيل الصناعية.
فيما يرقد أحد الشباب بالعناية المركزة، نتيجة تأثرة بإصابات من الحادث المروري.

شهود عيان

وبحسب شهود عيان، فإن الحادث وقع عند إحدى الإشارات الضوئية عند عودة الحافلة المدرسية من المدرسة الثانوية وتوصيل الطالبات لمنازلهن، ووقع التصادم مع إحدى السيارات التي يقودها الشاب عند الإشارة الضوئية، وفق عكاظ.
وعلى الفور هرعت فرق من الدفاع المدني والمرور والأمن الصناعي والهلال الأحمر لمباشرة الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المعنية.

تعليم المنطقة الشرقية
وكانت إدارة تعليم المنطقة الشرقية أكدت أن وفاة طالبات الجبيل كان بسبب حادث مروري، بعد انصرافهن من المدرسة عبر سيارة خاصة ولم يكنّ في الحافلة.

محافظ الجبيل
من جانبهما، قدم محافظ الجبيل منصور بن زيد الداود ، والرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود الذيب، تعازيهما ومواساتهما لأسر الطالبات المتوفيات.

وأعربا عن خالص تعازيهما ومواساتهما لجميع أفراد أسر الطالبات، سائلين الله تعالى أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يلهم أهلهن وذويهن الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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