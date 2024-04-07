عاجل.. أول تعليق من "وقاء" على انتشار الخنافس في عدة مناطق بالمملكة

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نشر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بيانا صحفيا بسبب ظهور مقاطع فيديو تظهر انتشار الخنافس في عدد من مناطق المملكة.



الخنافس صديقة للبيئة :



وكتب المركز الوطني للوقاية من الآفات في حسابه على منصة "إكس" :" الخنافس صديقة للبيئة ولا تشكل خطراً على الإنسان والحيوان، وتسهم في القضاء على الآفات الحشرية".وأوضح المركز من خلال بيانه أن سبب انتشارها، يرجع إلى حالة الفوران التي حدثت لحشرة "أبو دقيق الخبازي" العام الماضي، التي تعتبر آفة زراعية تتغذى عليها الخنافس، وتعيدها إلى مستواها الطبيعي في البيئة.ووجه مركز وقاء نصيحة بعدم مكافحتها، لأنه تعد نافعة، وتسيطر على الآفات، إلى جانب مساهمتها في التوازن البيئي.كما يمكن التقليل من وجودها في المكان الواحد بتخفيض الإضاءة أو إطفائها في مواقع وجودها؛ إذ إنهـا تنجذب للضوء للبحث عن فرائسها.ونوه أن الخنافس المنتشرة من نوع Heteracantha depressa تتبع لعائلة Carabidae، وتتغذى على العديد من الآفات الحشرية، وبخاصة حرشفية الأجنحة "الفراشات وأبو دقيقات".