عاجل.. أهم 10.. ولي العهد يعلن إطلاق "آلات" و"نزاهة" تستعيد أرض بمليارات الريالات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





ننشر صلاحيات واختصاصات مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" اضافة اعلان



برد شديد.. شاهد الثلوج تغطي محافظات ومراكز ومرتفعات تبوك



كم تبلغ قيمة الغرامة لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق؟.. "المرور" يوضح



شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية في أول يوم سريان للخدمة



عاجل.. أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال



كيفية حذف الدخل وإضافة ساند في حساب المواطن



"نزاهة": استعادة أراض مملوكة للدولة بمليارات الريالات (فيديو)



ولي العهد يُعلن إطلاق شركة "آلات" لتسهم في جعل المملكة مركزاً عالميا للإلكترونيات والصناعات المتقدمة



"ليست بديلًا".. تحذير مهم من "الغذاء والدواء" بشأن المكملات الغذائية



هوة في المبيعات وصلت 60٪ .. صاحب معرض يكشف أسباب ركود سوق السيارات المستعملة بالدمام

