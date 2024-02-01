الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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عاجل.. أهم 10.. ولي العهد يعلن إطلاق "آلات" و"نزاهة" تستعيد أرض بمليارات الريالات

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

ننشر صلاحيات واختصاصات مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"اضافة اعلان


طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشروع تنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، عبر منصة "استطلاع".. المزيد هنا

برد شديد.. شاهد الثلوج تغطي محافظات ومراكز ومرتفعات تبوك


استمرارًا للتقليات الجوية التي تشهدها مناطق شمال المملكة، تساقطت صباح اليوم كميات كثيفة من الثلوج على محافظات منطقة تبوك.. المزيد هنا

كم تبلغ قيمة الغرامة لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق؟.. "المرور" يوضح


أعلنت الإدارة العامة للمرور جدول بالمخالفات المرورية التي ترتكب على الطرق، والغرامة المالية المفروضة عليها لمن يتجاوز السرعة المحددة.. المزيد هنا

شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية في أول يوم سريان للخدمة


تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من اليوم تطبيق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية".. المزيد هنا

عاجل.. أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال


كشفت منصة أبشر، اليوم الخميس، عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال.. المزيد هنا

كيفية حذف الدخل وإضافة ساند في حساب المواطن


كشف حساب المواطن عن خطوات حذف الدخل وإضافة راتب "ساند" في البيانات الشخصية للمستفيدين.. المزيد هنا

"نزاهة": استعادة أراض مملوكة للدولة بمليارات الريالات (فيديو)


كشف متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين عن استعادة أراض مملوكة للدولة تقدر قيمتها بمليارات الريالات.. المزيد هنا

ولي العهد يُعلن إطلاق شركة "آلات" لتسهم في جعل المملكة مركزاً عالميا للإلكترونيات والصناعات المتقدمة


أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة .. المزيد هنا

"ليست بديلًا".. تحذير مهم من "الغذاء والدواء" بشأن المكملات الغذائية


أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المكملات الغذائية تساعد في الحصول على عناصر غذائية يحتاجها الجسم للمحافظة على الصحة.. المزيد هنا

هوة في المبيعات وصلت 60٪ .. صاحب معرض يكشف أسباب ركود سوق السيارات المستعملة بالدمام


شهد سوق السيارات المستعملة في الدمام ركودا في حركة الشراء، حيث انخفضت نسبة المبيعات إلى 60%... المزيد هنا

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أمانة الأحساء تُطلق 31 خدمة رقمية وتُفعّل النظام الموحد لـ "المخططات "

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