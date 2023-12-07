عاجل.. أهم 10.. ولي العهد يطلق المخطط الحضري لمدينة القدية وضخ 100 ألف وحدة سكنية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. حساب
المواطن يكشف عن شرط استمرار الدعم للخريجين
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قال حساب المواطن، إن الدعم لا يتوقف عن المستفيد فور تخرجه مادامت تنطبق عليه شروط الاستحقاق.. المزيد هنا
"الحصيني":
اليوم أول أيام المربعانية البداية الفعلية للشتاء وهذه أهم ظواهرها
أعلن خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الخميس 7 من ديسمبر هو أول أيام المربعانية البداية الفعلية للشتاء.. المزيد هنا
عاجل.. موعد
إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 ورابط الاستعلام
بعد نهاية اختبارهم منذ عدة أيام؛ ينتظر الكثيرون موعد نتائج اختبارات القدرات المعرفية.. المزيد هنا
عاجل.. كيف تحصل
على 60 ألف ريال تمويل زواج من بنك التنمية؟
تمويل الزواج، هو أحد منتجات التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية، يستهدف الشباب لإعانتهم وتشجيعهم على الزواج.. المزيد هنا
بالتفاصيل..
ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم فيه، يهدف إلى تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى من
وزير الصحة للمرضى الذين يُعالَجون خارج المملكة (فيديو)
زف وزير الصحة، فهد الجلاجل، بشرى للمواطنين مرضى الأورام ممن كانت تتطلب حالتهم السفر إلى الخارج بشأن خضوعهم للرعاية الطبية وتلقيهم العلاج داخل المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. ضخ أكثر
من 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين في هذه المناطق
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن الوزارة ستضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين خاصة في المناطق التي.. المزيد هنا
ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار ـ حفظه الله ـ،.. المزيد هنا
عاجل.. حساب المواطن يكشف مدى تأثير دخل "حافز" على الدعم الشهري
تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من مواطن لديه دخل من "حافز"، ومدى تأثير ذلك على استحقاقه الشهري في حساب المواطن.. المزيد هنا
الحقيل: عدد المستفيدين من برامج الإسكان أكثر 1.5 مليون أسرة حتى عام 2023
أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن برنامج الإسكان الهادف.. المزيد هنا