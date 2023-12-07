عاجل.. أهم 10.. ولي العهد يطلق المخطط الحضري لمدينة القدية وضخ 100 ألف وحدة سكنية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط استمرار الدعم للخريجين اضافة اعلان



"الحصيني": اليوم أول أيام المربعانية البداية الفعلية للشتاء وهذه أهم ظواهرها



عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 ورابط الاستعلام



عاجل.. كيف تحصل على 60 ألف ريال تمويل زواج من بنك التنمية؟



بالتفاصيل.. ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية



عاجل.. بشرى من وزير الصحة للمرضى الذين يُعالَجون خارج المملكة (فيديو)



عاجل.. ضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين في هذه المناطق



ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية



عاجل.. حساب المواطن يكشف مدى تأثير دخل "حافز" على الدعم الشهري



الحقيل: عدد المستفيدين من برامج الإسكان أكثر 1.5 مليون أسرة حتى عام 2023

