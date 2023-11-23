عاجل.. أهم 10.. وقف الحرب على غزة وتحذير مهم على 12 منطقة من تقلبات جوية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







ما حكم التوقعات بنزول الأمطار؟ "الخثلان" يُجيب اضافة اعلان



السيول تقطع طريق الهبكة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية (فيديو)



اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين



القبض على مسؤول في إدارة أوباما بعد تصريحات معادية للإسلام (فيديو)



عاجل.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد



الخطوات والشروط.. كيفية استخراج جواز سفر للأطفال



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عاجل.. هدنة إنسانية في غزة تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح الجمعة (تفاصيل)



توضيح مهم من حساب المواطن بشأن مستند إثبات الاستقلالية



4 خطوات لتعديل العنوان عبر حساب المستفيد في أبشر

