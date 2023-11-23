الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. وقف الحرب على غزة وتحذير مهم على 12 منطقة من تقلبات جوية

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


ما حكم التوقعات بنزول الأمطار؟ "الخثلان" يُجيباضافة اعلان


كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع في التوقعات بنزول الأمطار.. المزيد هنا

السيول تقطع طريق الهبكة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية (فيديو)


مع التقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت صباح اليوم الخميس، السيول كالأنهار، وقطعت طريق الهبكة بين العويقيلة ورفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.. المزيد هنا

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين


تبدأ هيئة التأمين، اليوم الخميس، مباشرة أعمالها رسميًا بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 محرم 1445هـ الموافق 15 / 8 / 2023م.. المزيد هنا

القبض على مسؤول في إدارة أوباما بعد تصريحات معادية للإسلام (فيديو)


أعلنت شرطة نيويورك القبض على ستيوارت سيلدوويتز، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.. المزيد هنا

عاجل.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد


أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على معظم مناطق المملكة.. المزيد هنا

الخطوات والشروط.. كيفية استخراج جواز سفر للأطفال


كشفت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية، عن شروط استخراج جواز السفر داخل المملكة.. المزيد هنا

326 شاحنة و20 سيارة إسعاف مساعدات سعودية لتخفيف معاناة الفلسطينيين


أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبد الله الربيعة: أن المساعدات في العريش ورفح بجمهورية مصر العريية في طريقها إلى قطاع غزة تزيد عن 326 شاحنة و20 سيارة إسعاف.. المزيد هنا


عاجل.. هدنة إنسانية في غزة تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح الجمعة (تفاصيل)


قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، مساء اليوم الخميس، بأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ستبدأ يوم الجمعة الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن مستند إثبات الاستقلالية


أكد برنامج حساب المواطن، أهمية أن يكون مستند إثبات الاستقلالية في حالة إذا كان صك ملكية أن يكون باسم مقدم الطلب.. المزيد هنا

4 خطوات لتعديل العنوان عبر حساب المستفيد في أبشر


حددت منصة أبشر  خطوات وآلية تعديل العنوان عبر حسابات المستفيدين في المنصة.. المزيد هنا


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