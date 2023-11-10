عاجل.. أهم 10.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة ومديونية مستفيدي الدعم السكني

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية
صدر اليوم بيان "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية - الأفريقية المنعقدة في الرياض، فيما يلي نصه:
50 اتفاقية بين المملكة والدول الأفريقية في المؤتمر الاقتصادي
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقعِ الجغرافي فقط، بل هما شركاء يجمعهما تاريخ ومصير مشترك.
شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني
أتاح برنامج سكني خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.
بعد تعديل الحد المانع.. أقصى دخل للأسرة لاستحقاق حساب المواطن
حدد حساب المواطن، أعلى سقف للأسرة لاستحقاق الدعم الشهري، عقب تعديل الحد المانع في إطار التعديلات التي أقرها الشهر الماضي، تزامنًا مع إيداع الدفعة 72 – شهر أكتوبر.
موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة فُجعت في ابنها وابنتها.. بماذا أمر؟ (فيديو)
وافق أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الأمير تركي بن طلال، على الفور على تلبية طلب لوالدة أحد شهداء الواجب، وممرضة توفيت إثر تعرضها لعارض صحي .
خطيب المسجد الحرام: ابتلاء الله عز وجل للمؤمنين "رحمة لا غضب" (فيديو)
قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني، إن الابتلاء في هذه الحياة الدنيا من سنن الله تعالى وهو مرتبط بالتمكين ارتباطًا وثيقًا.
خطيب المسجد النبوي: تبرعوا لإخواننا في غزة واحذروا من الإشاعات الهدّامة
قال إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ د. حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، في خطبة الجمعة، إن بلاد الحرمين منذ نشأتها حكامًا ومجتمعًا، علماء وعامة، هم من أوائل الأمة الذين سطر التاريخ لهم المواقف المحمودة، والنصرة المشهودة لقضية فلسطين وأهلها من منطلق إسلامي، وواجب ديني.
ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 11 ألف شهيد
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة اليوم الجمعة، إلى 11.208 شهداء.
"أبل" تصدر تحديثًا أمنيًا عاجلاً لأجهزة "آيفون" لإصلاح خلل خطير.. إليك طريقة تنزيله
أطلقت شركة "أبل" التحديث الجديد iOS 17.1.1 لهواتف آيفون بعد نحو أسبوعين من طرح التحديث iOS 17.1. بسبب مشكلات ظهرت لدى بعض مستخدميها.
دقيقة واحدة فقط يوميًا تحميك من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية
أظهرت دراسة حديثة، أن أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب "ولو لمدة دقيقة أو دقيقتين" يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.