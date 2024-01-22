عاجل.. أهم 10.. موعد صرف رواتب موظفي الحكومة وإيقاف الدعم السكني في هذه الحالة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







عاجل.. كم يومًا تبقّى على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير؟ اضافة اعلان



في 3 خطوات.. خطة آمنة للخروج من مصيدة الديون (فيديو)



عاجل.. طريقة ورابط التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446



"الزكاة" تعلن طريقة تقسيط المستحقات الضريبية خلال فترة الإعفاء من الغرامات



عاجل.. "تعليم مكة" تبدأ في ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثالث



123 برنامجًا.. وزير الموارد البشرية: هذه أبرز مكتسبات قرار توطين المهن العقارية



وزير العدل: إطلاق منتج جديد خاص بالتركة والورثة قريبا (فيديو)



عاجل.. 5 أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني.. احذر ارتكابها



عاجل.. خطوات ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1445



عاجل.. التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم التعطل عن العمل "ساند"

