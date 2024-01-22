الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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عاجل.. أهم 10.. موعد صرف رواتب موظفي الحكومة وإيقاف الدعم السكني في هذه الحالة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


عاجل.. كم يومًا تبقّى على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير؟اضافة اعلان


من المقرر أن يتم يوم الأحد القادم صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير 2024.. المزيد هنا

في 3 خطوات.. خطة آمنة للخروج من مصيدة الديون (فيديو)


طرح المحلل المالي والاقتصادي، الدكتور محمد مكني، خطة آمنة للخروج من مصيدة الديون لمن وقع فيها.. المزيد هنا

عاجل.. طريقة ورابط التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446


بعد فتح باب التقديم في بعض المناطق، أعلنت شركة تطوير خدمات النقل، الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم العام بالمملكة "رافد".. المزيد هنا

"الزكاة" تعلن طريقة تقسيط المستحقات الضريبية خلال فترة الإعفاء من الغرامات


أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" خطوات وآلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات.. المزيد هنا

عاجل.. "تعليم مكة" تبدأ في ترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثالث


بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في تنفيذ أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة للفصل الدراسي الثالث للعام 1445هـ.. المزيد هنا

123 برنامجًا.. وزير الموارد البشرية: هذه أبرز مكتسبات قرار توطين المهن العقارية


أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص.. المزيد هنا

وزير العدل: إطلاق منتج جديد خاص بالتركة والورثة قريبا (فيديو)


قال وزير العدل د. وليد الصمعاني إن الوزارة تستهدف خلال الربع الأول من 2024، إطلاق منتج خاص بالتركات بدءا من استحقاق الورثة إلى استلام نصيبهم.. المزيد هنا

عاجل.. 5 أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني.. احذر ارتكابها


نبه حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من إجراء عدة  خطوات أو أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني للمستفيدين... المزيد هنا

عاجل.. خطوات ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1445


أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح باب التسجيل في الاختبار "التربوي العام" .. المزيد هنا

عاجل.. التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم التعطل عن العمل "ساند"


حددت المؤسسة العامة للتأمينات خمس حالات لاستحقاق دعم التعطل عن العمل ساند.. المزيد هنا

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عاجل.. التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم التعطل عن العمل "ساند"

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 280 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

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