السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. موعد إجازة يوم التأسيس للموظفين والإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

ننشر ضوابط وصلاحيات صندوق البنية التحتية الوطنياضافة اعلان
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل نظام صندوق البنية التحتية الوطني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

بالأرقام.. إنتاج البصل المحلي والعالمي وأسباب ارتفاع سعره بالمملكة
قال الكاتب الدكتور بدر بن سعود، إن المملكة ليست ضمن العشرة الكبار في إنتاج البصل، وتستورد قرابة 55% من احتياجها، ولا تنتج أراضيها، وفق إحصاءات 2022، إلا 45% من حجم الاستهـلاك الداخلي.

تعرف على الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ
بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، الموافق 21 من فبراير 2024 (11 شعبان 1445هـ)، يحصل أكثر من 6 ملايين طالب على إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس.

تعرف على موعد إجازة يوم التأسيس لموظفي القطاع الخاص والحكومي
 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن منح إجازة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي بمناسبة يوم التأسيس، الموافق يوم الخميس 22 من فبراير 2024.

تحذير  من "أبشر": لا تتجاوبوا مع هؤلاء (فيديو)
حذّرت منصة "أبشر" من التجاوب مع أي متصل يطلب بيانات هويتك الرقمية "حسابك في أبشر"، أو بيانات حساباتك البنكية، وطالبت بعدم المشاركة بأي معلومة.

هكذا وصف القنصل الياباني ما يحدث في المملكة
عبّر القنصل العام لليابان، عن سعادته بالعودة إلى المملكة بعد 20 عامًا، وأبدى دهشته من التغيراتِ الكبيرة والنقلة النوعية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، واصفًا التغيير بأنه يشبه المعجزة.

خطيب المسجد الحرام: اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من الصهاينة الغاصبين (فيديو)
دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني، الله تعالى أن يمن على الفلسطينيين بالنصر، وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة.

الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب أي عملية برية للاحتلال في رفح
حذّر الاتحاد الأوروبي، دولة الاحتلال من القيام بأي عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويمنع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

ينتهى غدًا.. موعد وطريقة التقديم في وظائف الحج والعمرة
تنتهى غدًا السبت، فترة التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة، التي سبق وأعلنت عنها في 14 من فبراير الحالي، وتستمر لمدة 4 أيام.

فيديو مذهل.. بردية قوية تكسر زجاج السيارات بطريق "الرياض – القصيم" السريع
بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت بردية قوية مساء اليوم أدت لكسر زجاج السيارت طريق "الرياض – القصيم" السريع.

10 طرق تساعدك على المذاكرة وعدم النسيان أثناء الاختبارات
يتساءل كثير من الطلاب عن أفضل الطرق التي تساعدهم على التحصيل الدراسي والاحتفاظ بالمعلومات دون نسيانها.

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