عاجل.. أهم 10.. مشاهد لسيول الرياض وإنشاء محكمة جديدة وبداية الإجازة الدراسية

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:





"التعليم" تتيح مطابقة إلكترونية لبيانات فارس ومسار اضافة اعلان



عاجل.. بالخطوات.. تعرف على قيمة استحقاقك من حساب المواطن



طريقة وشروط استخراج رخصة مزاولة مهنة حرفية للعاملين عبر منصة بلدي



المجلس الأعلى للقضاء: إنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن



أمطار الرياض.. شاهد السيول تغطي شرق القاعية والخفيسات والقراشية بالمجمعة



وزير المالية: 86 مليار ريال الاحتياجات التمويلية لعام 2024



بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي للطلاب والمعلمين.. رسميا



قرار لـ "الجوازات" تجاه مسافر بمطار الملك خالد بالرياض.. ماذا فعل؟



هل يُحتسب راتب الأبناء الموظفين ضمن دخل المرأة المطلقة؟.. رد من الضمان الاجتماعي



عاجل.. تنويه مهم من الصندوق العقاري لمتضرري كورونا بشأن تمديد البناء الذاتي



عاجل.. استرجع تذاكرك بكل سهولة.. 9 خطوات لإلغاء حجز قطار الحرمين "أون لاين"

