عاجل.. أهم 10.. مشاهد لسيول الرياض وإنشاء محكمة جديدة وبداية الإجازة الدراسية

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، موجزًا بأهم 10 أخبار نشرها على مدار اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:
"التعليم"
تتيح مطابقة إلكترونية لبيانات فارس ومسار
اضافة اعلان
أتاحت وزارة التعليم، لجميع منسوبيها شاشة جديدة في نظام «فارس» الإلكتروني، لتقديم خدمة مطابقة بين بيانات موظفي الوزارة في نظام فارس، ومنصة مسار.. المزيد هنا
عاجل.. بالخطوات.. تعرف على قيمة استحقاقك من
حساب المواطن
في أعقاب الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة 74 من حساب المواطن – لشهر يناير، يتساءل بعض من انطبقت عليهم شروط الأهلية عن قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.. المزيد هنا
طريقة وشروط استخراج رخصة مزاولة مهنة حرفية
للعاملين عبر منصة بلدي
أوضحت أمانة محافظة جدة، أنه عند تجديد الرخصة التجارية يجب على أصحاب المنشآت إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية للعاملين عبر منصة بلدي.. المزيد هنا
المجلس الأعلى للقضاء: إنشاء محكمة جزائية في
محافظة حفر الباطن
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.. المزيد هنا
أمطار الرياض.. شاهد السيول تغطي شرق القاعية
والخفيسات والقراشية بالمجمعة
بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية وشكلت لوحة فنية بعدما غطت القاعية والخفيسات والقراشية بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض.. المزيد هنا
وزير المالية: 86 مليار ريال الاحتياجات
التمويلية لعام 2024
اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين مؤخراً.. المزيد هنا
بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي للطلاب
والمعلمين.. رسميا
مع انتهاء الدوام الدراسي، بدأ طلاب وطالبات التعليم العام والمعلمون بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة بنهاية دوام اليوم الخميس، إجازة منتصف الفصل الدراسي.. المزيد هنا
قرار لـ "الجوازات" تجاه مسافر بمطار الملك خالد بالرياض.. ماذا فعل؟
أعلنت إدارة الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض أنها تمكنت من ضبط مسافرًا لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.. المزيد هنا
هل يُحتسب راتب الأبناء الموظفين ضمن دخل المرأة المطلقة؟.. رد من الضمان الاجتماعي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن راتب الأبناء الموظفين للمرأة المطلقة يتم احتسابه ضمن دخل الأسرة.. المزيد هنا
عاجل.. تنويه مهم من الصندوق العقاري لمتضرري كورونا بشأن تمديد البناء الذاتي
تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من أحد متضرري جائحة كورونا، والذي تعلقت دفعاته بعد حصوله على أرض مجانية.. المزيد هنا
عاجل.. استرجع تذاكرك بكل سهولة.. 9 خطوات لإلغاء حجز قطار الحرمين "أون لاين"
يعد قطار الحرمين وسيلة آمنة ومريحة وأصبحت عملية حجز التذاكر سهلة وبسيطة بشكل إلكتروني.. المزيد هنا