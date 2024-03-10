عاجل.. أهم 10.. غدًا أول رمضان وعفو ملكي وكلمة مهمة لخادم الحرمين

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. بعد إيداع دفعة مارس.. حساب المواطن يجيب على الأسئلة الأكثر تداولا "لا يوجد" و"نقص الدفعة"



أرامكو تعلن تحقيق ثاني أعلى أرباح على الإطلاق في 2023



رسميًا.. اعتماد دواء لإنقاص الوزن للوقاية من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية



"تعليم تبوك" يعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان المبارك



في يومه السنوي غدًا.. 7 مميزات ينفرد بها العَلَم السعودي



عاجل.. "الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان



"الغذاء والدواء"تكشف مفاجأة بشأن استخدام بخاخ الربو في رمضان



عاجل.. المحكمة العليا : غدًا الاثنين غرة شهر رمضان المبارك



عاجل.. خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان



عاجل.. إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

