عاجل.. أهم 10.. غدًا أول رمضان وعفو ملكي وكلمة مهمة لخادم الحرمين

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. بعد
إيداع دفعة مارس.. حساب المواطن يجيب على الأسئلة الأكثر تداولا "لا
يوجد" و"نقص الدفعة"
يعتبر حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن من أكثر الحسابات تفاعلا على منصة "إكس" داخل المملكة، وذلك لسرعة تفاعله وتلبيته للرد السريع على أسئلة المواطنين.. المزيد هنا
أرامكو تعلن
تحقيق ثاني أعلى أرباح على الإطلاق في 2023
أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة"، تراجع صافي أرباحها في عام 2023 بنسبة 24.7 بالمئة مقارنة بصافي.. المزيد هنا
رسميًا.. اعتماد
دواء لإنقاص الوزن للوقاية من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية
أعطت السلطات الصحية الأمريكية، الضوء الأخضر لاستخدام دواء "ويجوفي" الذي سبق أن أُجيز استخدامه في الولايات المتحدة لإنقاص الوزن.. المزيد هنا
"تعليم
تبوك" يعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان المبارك
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك 1445هـ في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وفي مدارس التعليم المستمر بالمنطقة.. المزيد هنا
في يومه السنوي
غدًا.. 7 مميزات ينفرد بها العَلَم السعودي
تحتفي المملكة، غدًا الاثنين، بـ "يوم العلم"، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الحالي.. المزيد هنا
عاجل..
"الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان
توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، حالة الطقس خلال شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا
"الغذاء
والدواء"تكشف مفاجأة بشأن استخدام بخاخ الربو في رمضان
أصدرت الهيئة العامة للغذاء للدواء اليوم، توضيحًا مهمًا بشأن استخدام بخاخ الربو خلال شهر رمضان.. المزيد هنا
عاجل.. المحكمة العليا : غدًا الاثنين غرة شهر رمضان المبارك
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
( بيان من الديوان الملكي .. المزيد هنا
عاجل.. خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان
وجه خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان لهذا العام 1445هـ... المزيد هنا
عاجل.. إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بدأت وزارة الداخلية .. المزيد هنا