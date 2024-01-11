عاجل.. أهم 10.. ضحايا في حريق القنفدة المروع والإسعاف الجوي يتدخل في حادث جدة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





"الزكاة": شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين اضافة اعلان



عاجل.. طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع.. تحذير من كتلة باردة وأمطار على هذه المناطق



عاجل.. موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين



الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق "درة العروس" بجدة



تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجه في هذه المدن



وزارة التجارة تستدعي 1114 شاحنا من هذا النوع خشية صدمات كهربائية



تنبيه عاجل من الجوازات حول تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية



وفاة شخص وإصابة 5 في حريق مبنى بالقنفذة.. والدفاع المدني يتحرك



عاجل.. تحذير من الصندوق العقاري: 5 أسباب تؤدي لوقف الدعم السكني



احتجاز ناقلة نفط أمريكية في خليج عمان





