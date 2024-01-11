الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

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عاجل.. أهم 10.. ضحايا في حريق القنفدة المروع والإسعاف الجوي يتدخل في حادث جدة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

"الزكاة": شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقارييناضافة اعلان


أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن مقترح حالات إضافية للسماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين.. المزيد هنا

عاجل.. طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع.. تحذير من كتلة باردة وأمطار على هذه المناطق


توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع، محذرًا من كتلة باردة وأمطار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

عاجل.. موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين


يعود الطلاب والمعلمون إلى المدارس بعد 48 ساعة من الآن، في يوم الأحد 14 يناير، وهو موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي امتدت لـ 9 أيام.. المزيد هنا

الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق "درة العروس" بجدة


باشرت الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم على طريق "درة العروس" في جدة.. المزيد هنا

تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجه في هذه المدن


قام محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد الخراشي، بتسليم 616 وحدة سكنية من المرحلة الثانية للفئات الأشد حاجة.. المزيد هنا

وزارة التجارة تستدعي 1114 شاحنا من هذا النوع خشية صدمات كهربائية


أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1114 شاحن (ASKSTORM) من "ايكيا" موديل رقم الموديل: ICPSW5-40-1... المزيد هنا

تنبيه عاجل من الجوازات حول تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية


أكدت المديرية العامة للجوازات، على أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، ويلزم المغادرة خلالها دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.. المزيد هنا

وفاة شخص وإصابة 5 في حريق مبنى بالقنفذة.. والدفاع المدني يتحرك


أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ بمدني مكة تحركت لإخماد حريق شب في مبنى سكني بالقنفذة.. المزيد هنا

عاجل.. تحذير من الصندوق العقاري: 5 أسباب تؤدي لوقف الدعم السكني


حذر حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من عدة أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني. . المزيد هنا

احتجاز ناقلة نفط أمريكية في خليج عمان


احتجزت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، ناقلة نفط خام أمريكية في خليج عمان... المزيد هنا

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