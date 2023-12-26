عاجل.. أهم 10.. ضبط متحرش الرياض وتنفيذ حكم الشرع ومفاجأة عن قاتل ابن "القريقري"

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. 15 قرارا مهمًا لمجلس الوزراء اضافة اعلان



عاجل.. تجرد من إنسانيته.. تنفيذ حُكم الشرع بجان ارتكب جريمة مروعة في مكة

عاجل.. أنهى حياة مقيم بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع حدًا بأحد الجناة في الرياض

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي غدا الخطاب الملكي السنوي لافتتاح الدورة الثامنة لمجلس الشورى



بهذا الشرط.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحية

عاجل.. بعد اختفائهما.. العثور على مواطن ورفيقه الكويتي متوفيان في العراق

عاجل.. "القريقري" يكشف مفاجأة عن قاتل ابنه أدت للعفو عنه ( تفاصيل جديدة ومؤثرة)



عاجل.. بعد القبض عليه.. ننشر فيديو تحرش سائق بطالبة داخل مركبة

بيان من سفارة المملكة في بغداد بشأن وفاة مواطن ورفيقه الكويتي

لا يصدق.. شاهد قوة الإعصار القمعي بالطائف