عاجل.. أهم 10.. ضبط متحرش الرياض وتنفيذ حكم الشرع ومفاجأة عن قاتل ابن "القريقري"

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. 15 قرارا مهمًا لمجلس الوزراء
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا
عاجل.. تجرد من إنسانيته.. تنفيذ حُكم الشرع بجان ارتكب جريمة مروعة في مكة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
عاجل.. أنهى حياة مقيم بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع حدًا بأحد الجناة في الرياض
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي غدا الخطاب الملكي السنوي لافتتاح الدورة الثامنة لمجلس الشورى
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يُلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.. المزيد هنا
بهذا الشرط.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحية
أعلن مجلس الوزراء أنه وفق اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة (لرابعة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.. المزيد هنا
عاجل.. بعد اختفائهما.. العثور على مواطن ورفيقه الكويتي متوفيان في العراق
أفادت وسائل إعلام كويتية، أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، أعلن العثور على جثتين لمواطن كويتي وآخر من المملكة اختفيا في العراق.. المزيد هنا
عاجل.. "القريقري" يكشف مفاجأة عن قاتل ابنه أدت للعفو عنه ( تفاصيل جديدة ومؤثرة)
كشف المواطن حميد القريقري عن معلومات جديدة بشأن عفوه عن قاتل ابنه، قائلا :"إنه اتخذ قراره بعد أن علم أن القاتل وحيد أمه".. المزيد هنا
عاجل.. بعد القبض عليه.. ننشر فيديو تحرش سائق بطالبة داخل مركبة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش سائق مصري الجنسية، بطالبة داخل مركبة أثناء عودتها من المدرسة.. المزيد هنا
بيان من سفارة المملكة في بغداد بشأن وفاة مواطن ورفيقه الكويتي
أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بغداد بياناً، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن حادثة العثور على جثتي مواطن سعودي وآخر كويتي.. المزيد هنا
لا يصدق.. شاهد قوة الإعصار القمعي بالطائف
استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر الذي تشهده مناطق مختلفة من المملكة، شهدت محافظة الطائف.. المزيد هنا